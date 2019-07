Las lágrimas de Egan Bernal tras vestirse de amarillo que conmueven a toda Colombia

Este es el tuyo, Egan. Con solo 22 años, el ciclista de Zipaquirá está a dos días de entregarle el primer Tour de Francia a Colombia. No hay que descorchar antes de tiempo, pero solo resta una etapa de montaña y el ciclista del Ineos se ve entero de piernas.

Por eso, luego de la incertidumbre en la suspendida etapa 19, la organización certificó que Bernal es el nuevo líder. Tras una premiación accidentada, Egan Bernal se calzó la camiseta amarilla y no aguantó el llanto. Quebrado, terminó como pudo la entrevista oficial a la cadena del Tour de Francia.

💛 Las lágrimas de un campeón.#TDF2019 pic.twitter.com/21ePg8WQHQ — Tour de France ES (@letour_es) July 26, 2019

Egan Bernal declaró que espera dar lo mejor de sí en la etapa del sábado y llegar a París vestido de amarillo.

Por su parte, el anterior líder Alaphilippe se rindió ante la superioridad de Egan Bernal. El francés aseguró que no cree posible arrebatarle la camiseta amarilla.

"Me esperaba que sucediera, he dado el máximo y no tengo nada que reprocharme. Ha sido un sueño llevar el maillot amarillo, que he tenido más tiempo del que esperaba".

