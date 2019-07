La impresentable carretera por donde iba a pasar el Tour en la etapa de este sábado

¿Cómo puede suceder esto en el Tour de Francia? La organización no previó con anticipación el tramo donde pasaría el recorrido en la etapa 20 y lo cambió de último momento.

La etapa que saldrá desde Albertville y llegará a Val Thorens modificó su camino a meta porque la ruta estaba echa un lodazal.

Para preservar la salud de los ciclistas y evitar accidentes, se decidió recortar la etapa de 130 kilómetros a 57, por una carretera más acorde.

La indignación llegó momento después, cuando la televisión holandesa mostró lo mal de la pista, que parece apta para ciclomontañismo. El chiquero quedó evidenciado y se puede observar que la organización tomó la mejor decisión, pero debió preverlo.

Cormet de Roselend, where the race was supposed to climb tomorrow after 15 kms. The top was at km 36. / Situación en Cormet de Roselend, por donde mañana iba a subir la carrera a partir del kilómetro 15 hasta el 36 #TDF2019 pic.twitter.com/Um9AGpo4nW

— Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) July 26, 2019