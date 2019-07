Crack del Arsenal se peleó en Londres contra ladrones armados con cuchillo

¡Pudo haber terminado en tragedia! Se conoció un video en el que uno de los titulares del Arsenal se enfrenta a un ladrón que intentaba robar a dos jugadores en un vehículo.

Sead Kolasinac y Mesut Ozil fueron abordados por una banda de criminales a la salida del restaurante turco Likya, en Londres. Mientras el alemán se quedó en el auto, el espigado serbio salió a golpearlos.

En el video se ve cómo uno de los malhechores corre, pero luego lo intenta agredir con un cuchillo. Luego de la osadía, los asaltantes motorizados huyeron y por fortuna no pasó a mayores.

I don’t know if it’s crazier that

– Ozil and Kolasinac on car are attacked by machete wielding gang

– such an attack happens in London streets (London, what’s happening to you?)

– Kolasinac… fight them off! pic.twitter.com/wSKidMrX18

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 25, 2019