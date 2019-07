¿Era sangre? La mancha de Nairo Quintana después de su victoria en el Tour de Francia

Muchos se preocuparon cuando la vieron mientras celebraba. La mancha de Nairo Quintana al final de la etapa 18 del Tour de Francia.

Nairo Quintana volvió a la punta. El corredor de Movistar ganó de una forma impresionante la etapa reina del Tour de Francia. Un ataque devastador en el mítico ascenso del Galibier permitió que el de Cómbita ganara con 1:30 de ventaja sobre Romain Bardet y le diera la primera etapa al Movistar.

Aunque el maillot de Movistar estaba manchado cuando Nairo levantó los brazos. La mancha de Nairo Quintana, roja y en el pecho, prendió las alarmas. ¿Había sido demasiado el esfuerzo del corredor para ganar la etapa del Galibier? La especulación decía que había sido sangre por una hemorragia nasal, o que se había mordido la lengua.

#ESPNBike ¡SIEMPRE ES UN GRAN DÍA PARA HACER HISTORIA! ¡Nairo #Quintana celebró de esta manera su IMPRESIONANTE victoria en la etapa 18 del #TDFxESPN! 🤩🇨🇴 @NairoQuinCo pic.twitter.com/t3TSgUR5tO — ESPN Bike (@ESPNBike) July 25, 2019

Mientras los tuiteros se preguntaban qué había pasado, el corredor del Movistar estaba tranquilo. En diálogo con Caracol Televisión, explicó que no le había salido sangre. "Fue un gel de color rojo que me comí y se me cayó", aseguró el flamante ganador de la etapa.

"Es para todos los que han aportado con su granito de arena (…) mi familia me ha dado mucha fuerza para no dejarme hundir": Nairo Quintana, ganador de la etapa 18 – https://t.co/Ep1JSNJ76h #VamosEscarabajos pic.twitter.com/z8kpxGkRg1 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 25, 2019

En esta jornada, Nairo redujo la diferencia con el grupo de favoritos, al sacarle más de cinco minutos. 'El Cóndor' está de vuelta a falta de dos etapas de montaña. Todavía le falta reducir algunos minutos más, pero el Cóndor está de vuelta.