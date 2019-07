¡Qué orgullo! La única automovilista que competirá en Renault Clio Cup España es colombiana

Con el apoyo de Coldeportes, el Touring & Automóvil Club de Colombia y como embajadora Marca País, 'Isa' Bonilla ya se encuentra inscrita en la final de la temporada 2019, como única mujer automovilista en esta competencia.

Su vida ha girado en torno al mundo motor desde hace más de 20 años. Con el apoyo de Coldeportes presentó el Test Drive para la Clio Cup en el 2018 y se ganó su cupo en la temporada del presente año.

La Copa Nacional Renault de Circuitos es el campeonato de velocidad más antiguo de España. Se estrenó en 1969 organizado por FASA Renault y actualmente la categoría mono marca se denomina Renault Sport Clio Cup España y es organizada por Codony Sport desde el 2017.

En junio del año pasado, como parte del programa Imagen Colombia de Coldeportes, la piloto caleña viajó a Europa con el objetivo de presentar una prueba de manejo para la Renault Sport Clio Cup de España. Las 6 sesiones del Test Drive estuvieron guiadas, evaluadas y aprobadas por el equipo campeón del 2017, el Team Vila Racing Technology (VRT) y se llevaron a cabo a bordo de un Renault Clio Sport IV en el circuito de Navarra; mismo circuito en el que para el mes de agosto, la FIA realizó con éxito el primer programa de evaluación de la comisión de mujeres previa al W Series.

“Buena jornada de test, en nuestra primera vez con el Clio Cup IV y en Europa, hemos logrado un respetable crono de 2:03,2 en el circuito de Navarra”, fueron las palabras del Ingeniero Alex Verde del Team VRT, quien aprobó finalmente el desempeño de la piloto asegurándole una silla para la temporada siguiente.

El Circuito del Jarama, trazado FIA para competencias F2, F3, F3000 y Sport Prototipos, de 3850 m de longitud y 12 m de ancho, situado en la región de San Sebastián de los Reyes, en la zona Norte de la mítica Madrid (España), fue gran protagonista entre 1976 y 1981 del Gran Premio de España de Fórmula 1 y escenario del hito histórico, de la última victoria en F1 de Gilles Villeneuve.

“Este deporte me multiplica la valentía, no me resta feminidad. Espero ser inspiración para que muchas más mujeres se empoderen en sus vidas por lo que de verdad las apasiona. Los sueños se hicieron para cumplirlos km a km ¡Adelante que sí se puede guerreras!, apuntó la piloto vallecaucana.

