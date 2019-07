Oscar Rivas nos puso frente a la pantalla para mirar boxeo después de mucho tiempo. La pelea de 'Kaboom' frente al británico Dylan White por el título mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo hizo recordar aquellas batallas de 'Kid' Pambelé y Rocky Valdés.

Sin embargo, el resultado fue adverso, a pesar de que el colombiano mandó a la lona el europeo en el noveno asalto. El remate fue mejor para Rivas, pero los jueces dieron ganar a White por decisión unánime.

Oscar Rivas asegura que debió ganar la pelea ante Dylan White

Más frío, sin las pulsaciones de la batalla, Rivas habló con Zona Libre de Humo de Cali y afirmó sentir un dejo de injusticia en la decisión de los jueces del combate.

"En este deporte se gana y se pierde, no fue la mejor decisión, no me siento frustrado pero me gustaría tener una revancha con él. Cuando estas en casa y eres el favorito es una cosa, pero si la pelea hubiese sido en campo neutral seguramente hubiera ganado yo", manifestó el boxeador.

Más allá de la queja, Rivas no se queda en eso porque según declaró, sabía que para ganarle a White en Londres debía noquearlo. No obstante, considera buena la experiencia y cree que hoy está entre los mejores 10 boxeadores del mundo.