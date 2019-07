¡Explotó Nairo! Quintana se defiende ante las críticas por su rendimiento en el Tour

No es el mejor año de Nairo Quintana en el Tour de Francia. La mano comenzó torcida con alguna pérdida de tiempo en la primera mitad de la competencia. Luego, sufrió con una caída que por fortuna no pasó a mayores.

En medio de esto, el rumor de su salida del Team Movistar, con destino al equipo Arkea, desestabilizó el ambiente en la escuadra española.

Ante tal panorama, los resultados en el Tour comenzaron a ser negativos. Nairo no aguantó en los Pirineos y quedó fuera de la lucha por el título.

En la etapa del miércoles el colombiano quiso resucitar. Sin embargo, más allá de protagonizar la fuga, hubo muchas críticas en España hacia él por no ayudar a Mikel Landa.

Sin ir más lejos, en el programa ' Cadena Cope lo acusaron de egoísta y de tener actitudes reprochables tanto sábado como domingo.

Las fuertes palabras de Nairo Quintana para defenderse

Ante la lluvia de críticas, Quintana aprovechó el día de descanso y explicó algunas cosas, sobre todo lo que pasó en la dura última etapa. Además, habló de lo que le pidío Landa y evidenció un cierto roce.

"En el Soulor ya dije que fuesen tranquilos. Se puso a tirar Andrey Amador y pasé una crisis, pero Mikel Landa quería más ritmo, se sentía fuerte. A mí no me gusta que me jodan mi momento, él estaba fuerte y los rivales sufrían. Siguió adelante y buscó su interés, y yo me defendí como pude en el Tourmalet", afirmó Nairo Quintana.

El Tour de Francia entra en su semana decisiva y de cara a los Alpes, parece que en el Movistar no hay buen ambiente con Nairo y en Europa ven al colombiano como un problema para las aspiraciones de Mikel Landa.