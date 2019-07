¡El regreso del Toro! Urán voló en la contrarreloj y nos emocionó en el Tour

El Tour de Francia se puso bueno. Los favoritos hasta el momento han jugado al póker, como lo hicieron en la llegada de los Pirineos, donde no se causaron daño. Sin embargo, en la etapa contrarreloj de Pau, con 27 kilómetros de recorrido, había que mostrar las cartas sobre la mesa.

Los colombianos sabían que contra el reloj no son especialistas, pero no por eso bajaron la guardia. El que más debía arriesgar era Rigoberto Urán, con la ilusión de meterse de nuevo en el top 10 y, por qué no, volver a soñar con el título en los Campos Elíseos.

El toro de Urrao voló. A diferencia de la tendencia nacional, él siempre fue competente en las etapas contrarreloj. No obstante, no deja de sorprender el tiempo que hizo, solo un segundo por debajo del ganador de turno, en ese entonces Thomas De Gendt. El tiempo de Urán, de 36:09, hizo ruido y mucho.

Minutos después bajó en la clasificación. Dos especialistas contrarreloj como lo son Geraint Thomas y Julian Alaphilippe se batieron a duelo con la camiseta amarilla en juego. Primero fue el campeón reinante quien superó a De Gendt y se frotaba las manos, pero al instante el líder Alaphilippe rompió los cronómetros y se quedó con la etapa.

Egan Bernal y Nairo Quintana también tuvieron un buen día. Aunque perdieron más de minuto y medio con Alaphilippe, el daño no fue mayor al esperado y creen poder resucitar en los Pirineos. Ahora Bernal es quinto, Urán es octavo y Nairo noveno, todos con opciones reales de ganar el Tour.

El líder francés dio un golpe sobre la mesa, pero los colombianos le enseñaron sus ganas de resurgir y la montaña del sábado y domingo juegan para ellos. Si lo aprovechan, el Tour está para cualquiera.

Clasificación de la etapa 13 del Tour de Francia