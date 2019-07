La posibilidad de último momento que le aparece a James para salir del Real Madrid

La novela del verano, con infinidad de capítulos y contando. ¿Quién se queda con James Rodríguez? Muchos son los pretendientes al jugador, aunque ninguno se anima del todo a quedarse con él.

Primero fue el Nápoles, quien buscó por varias semanas cerrar un acuerdo, pero vía préstamo. Real Madrid se negó a esa posibilidad y en este momento las negociaciones están caídas.

Luego fue el Atlético de Madrid, equipo con el que se relacionó al colombiano. Mientras la prensa española afirmaba que el acuerdo estaba próximo, el presidente del club, Enrique Cerezo, manifestó que no había ninguna gestión por James.

Ahora aparece un nuevo actor en escena. Se trata de la Juventus, con quien ya se relacionó a James en el pasado. El equipo de Turín cree poder pescar en río revuelto y prepara una oferta al Madrid por él.

Juventus va por James Rodríguez y prepara una gran oferta para quedarse con él

En Italia manifiestan que James sería la alternativa a Paul Pogba, a quien ha sido imposible fichar para la 'Vecchia Signora'. La excelente relación que sostiene la Juventus con Jorge Mendes, agente de Rodríguez, haría posible el acuerdo. El portugués también llevó a Turín a futbolistas representados como Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo.

Por lo pronto, si James no consigue equipo deberá presentarse con el Real Madrid el 29 de julio. Ahí parece no tener lugar, aunque en las últimas horas se habla que de no haber más opción, los merengues lo usarán al colombiano.