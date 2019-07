¡Generaron risas! Equipo colombiano preguntó por un campeón de Libertadores con River Plate

Restan pocos días para el inicio de la Liga Águila 2-2019 y el mercado de pases continúa. Por eso, los equipos colombianos no dudan un segundo en sumar refuerzos. Y es que armar una plantilla competitiva es crucial, ya que el gran objetivo es pelear por el título.

Las especulaciones han sido muchas en torno a algunos clubes. Uno de los que no se salva es Independiente Medellín. El poderoso de la montaña está en boca de todos por una particular publicación que surgió desde territorio argentino. Así lo informó la página de ‘TNT Sports’.

"En las últimas horas se conoció la noticia de que Atlanta United le busca una salida a préstamo a Gonzalo Martínez, ya que no entra en la consideración de su entrenador Frank de Boer. Descartado un posible regreso a River, Independiente de Medellín lo llamó para tentarlo. "Estuvo la posibilidad del Pity para traerlo. Yo no hablé con él, pero sí el club habló con su representante", sorprendió Alexis Mendoza, director técnico del DIM. Sin embargo, el entrenador confirmó que "Pity" no llegará a su club. "Lamentablemente no lo pudimos traer", confirmó en rueda de prensa"

ATENCIÓN 🔥 El DT de un equipo del exterior confirmó que llamaron al Pity Martínez 💣 https://t.co/JKiaC2Qdc6 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) July 9, 2019

Como era de esperarse, los hinchas de los demás conjuntos no dudaron un segundo en pronunciarse. A través de las redes sociales se burlaron de la situación mediante mensajes, imágenes, memes y demás.

Independiente Medellín preguntó por Gonzalo Martínez y generó toda clase de burlas

El Medellin preguntó por el pity Martínez 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/dpgRD2ntDd — El Poderoso DIM (@ElPoderoso_DIM) July 9, 2019

El FPC da risa, y que estaban en negociaciones con el Pity Martínez y se cayeron por el alto costo. Al parecer preguntar por el precio ya es negociar según estos dirigentes. — Jota♛ (@JotaEscobArt) July 9, 2019

El @DIM_Oficial preguntando por el Pity Martínez pic.twitter.com/lmpkEgZsV3 — Carlos Felipe (@CarlosFelipeTru) July 9, 2019

Ya me preocupe con Alexis Mendoza tan tierno, si se dejó meter ese entuerto que el @DIM_Oficial hacia gestiones por el Pity Martinez, apague y vamonos!!!. Juegan con el hincha, con la prensa, con los jugadores, ahora con el DT @DIM_Oficial?? ustedes son diabólicos!!! — Orozcog (@Andresog9) July 9, 2019

Dirigentes del DIM al ver el costo del Pity Martínez. pic.twitter.com/HFt9uqselq — Juanse (@JuanseStiglitz) July 9, 2019

JAJAJAJAJAJA PERO NO @DIM_Oficial Como vas a llamar al Pity Martinez? JAJAJAJAJAJJAJA https://t.co/scWST2T4hX — Sic Mundus Creatus Est (@FeoConGracia_) July 9, 2019

