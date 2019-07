¿El Tour de Francia ayudó a los colombianos a superar la tusa de la Tricolor en Copa América?

La buena fase de grupos de la selección Colombia en territorio brasileño llenó de ilusión. Además, el buen rendimiento y excelentes planteamientos de Carlos Queiroz hicieron creer en el título. Sin embargo, todo llegó a su fin en cuartos. Allí, Chile se impuso en los penales y la Tricolor se fue con las manos vacías.

A partir de ahí, los hinchas cafeteros no siguieron de la misma manera el desarrollo de la Copa América y con justa razón. El combinado patrio ya no estaba en acción. No obstante, más de uno dejó claro que aún restaban más eventos deportivos para apoyar a los colombianos. Y es que el Tour de Francia se avecinaba.

Fue así como, con el inicio de una de las carreras de ciclismo más importantes del mundo, los aficionados se pronunciaron. La presencia de Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Luis Henao le devolvió la esperanza a los millones de colombianos.

A través de las redes sociales, específicamente en Twitter, llovieron mensajes de apoyo para los escarabajos. De hecho, más de uno trajo a colación lo acontecido en Copa América. Recordemos que el Tour de Francia inició este sábado 6 de julio y finalizará el próximo domingo 28 de julio.

¿El Tour de Francia ayudó a superar eliminación de Colombia en Copa América?

Finaliza la Copa América y por fortuna tendremos las mejores mañanas del mundo con el Tour de Francia, que acaba de iniciar con un final de foto-finish. Uf, qué locura. — Iván Velásquez (@Ivanyou23) July 6, 2019

Termina Copa América y arranca Modo Tour — Fredy Alexander Peña (@Liderfredy) July 6, 2019

Amigos, se nos fue la Copa America pero llega el Tour de Francia este fin de semana con la ilusión puesta en @NairoQuinCo @Eganbernal y @UranRigoberto!! #VamosColombia #FuerzaEscarabajos 🚴‍♂️🇨🇴 — Tito (@TitoCollazos) July 4, 2019

Bueno señores @NairoQuinCo, @Eganbernal y @UranRigoberto, después de la Selección Colombia en Copa América ustedes tienen la posibilidad de darnos alegrías en Francia. Terminar el Tour ya sería muy bueno; quedar en el top ten, genial y hacer podio, lo máximo — Juan Carlos Hurtado (@Aurelianolatino) July 4, 2019

#NairoPorElSueñoAmarillo

Salimos de amarillo de Copa América y entramos al amarillo del Tour de Francia.

Desde el sábado con @NairoQuinCo @Eganbernal @UranRigoberto vamos por hacer realidad otro sueño.

Arriba Boyacá..!!

Porque: #EstamosMamadosDeSantrich — Luis H. Bohorquez (@LuchoCalidad) July 2, 2019

Ya la copa América valió… que empiece el Tour de Francia ! — Catalina Mora C. (@catalinamorac) June 30, 2019

Colombia eliminada de la Copa América? No pasa nada, faltan pocos días para lo importante: el Tour de Francia! — Santiago Azinegue (@SantiagoBalcero) June 30, 2019

🤣🤣como no hubo copa América;ahora hacer fuerza por locombi en él Le tour de France 💚🚴 pic.twitter.com/PgATwLI6kO — ivan ospina (@ivanospina12) June 29, 2019

Bueno, se acabo el embeleco de la copa América, Ahora seremos especialistas en ciclismo con el Tour de Francia. — Yudy Santo. (@Estadista5) June 29, 2019

Terminó una ilusión, la de la Copa América. Viene otra, la de Egan y Nairo en el Tour de Francia. Es la vida… Buen sábado y buen puente festivo para todos en Colombia. — Javier Velásquez Y. (@javeye) June 29, 2019

