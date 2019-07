Las duras palabras de Reinaldo Rueda por las amenazas contra William Tesillo y Gabriel Arias

El director técnico de la selección de Chile, Reinaldo Rueda, lamentó las críticas y ataques contra el guardameta, Gabriel Arias. Recordemos que lo responsabilizan del segundo gol en la derrota de 0-3 ante Perú.

"Es un tema también de moda. Las redes sociales les gana a todos en velocidad. Cualquiera puede escribir en forma cobarde e irresponsable"

De igual manera, el estratega Rueda puso como ejemplo la situación vivida por el defensa, William Tesillo. Y es que el cafetero denunció amenazas en su contra a través de las redes sociales. Todo se debió por el penal errado frente a Chile.

"Todos los que estamos en este medio estamos expuestos a este tipo de situaciones. Lo mismo pasó en Colombia con el joven William Tesillo al desperdiciar el penalti"

Por último, el entrenador lamentó la "situación delicada" de las selecciones chilenas juveniles. Y es que no juegan un Mundial Sub-20 desde Turquía 2013.

"Somos la única selección que no tiene un solo jugador Sub'23 en la nómina de esta Copa América. No es fácil renovar la generación exitosa y el trabajo para el futuro del fútbol chileno es bien sensible e intenso"

También le puede interesar: