La contundente advertencia de Geraint Thomas a Egan Bernal para el Tour de Francia

Resta poco para el inicio de una de las carreras más grandes de ciclismo. Después del Giro de Italia, llegó el turno del Tour de Francia. Allí, los candidatos son varios. Entre ellos destacan los colombianos Egan Bernal y Nairo Quintana. Justamente sobre el hombre del Ineos llegaron noticias.

El británico Geraint Thomas (Ineos), defensor del título en el Tour de Francia, cree que la "comunicación y el entendimiento" serán las claves para sobrellevar el debate del liderazgo del equipo con el colombiano Egan Bernal. De hecho, puso de ejemplo su relación del año pasado con Chris Froome en el Sky.

Para Thomas, la pregunta sobre el liderazgo y los objetivos comunes en el Equipo Ineos se reduce a la comunicación entre ellos. Hace un año con la controversia entre Froome y Thomas, el debate no pasó a mayores.

"Egan es un compañero honesto y mientras nos comuniquemos bien y estemos abiertos y dispuestos a colaborar el uno para el otro, como Froome y yo el año pasado, todo puede funcionar igual de bien. Obviamente, será una gran ventaja tener dos bazas del equipo para el Tour de Francia"

Sobre los favoritos antes de la carrera, Thomas se muestra prudente. Las apuestas señalan en mayor cantidad a Bernal, pero Thomas es el defensor del título y se siente en condiciones de luchar de nuevo por el maillot amarillo.

"No sé si soy el favorito, es un tema del que hablan los demás. No suelo apostar en las carreras, así que no es algo que realmente me interese. Me siento motivado, en buenas condiciones y estoy deseando que llegue la carrera y seguir adelante "

