¡Humillación inca! Perú vapuleó a Chile y clasificó a la anhelada final de la Copa América

El Clásico del Pacífico siempre tendrá un tinte diferente y más si se disputa en semifinales de una Copa América. Por eso, las miradas se centraron en la Arena do Grêmio. Allí, Chile arribaba como gran favorito y no era para menos. El rendimiento de la Roja frente a Colombia dejó maravillado a más de uno. Sin embargo, los incas demostraron, al eliminar a Uruguay, que no eran ninguna cenicienta. (Encuentre más abajo el video de los goles de Chile VS Perú Copa América 2019)

Desde el pitazo inicial, los hombres de Ricardo Gareca saltaron al terreno de juego con la convicción de corroborar que lo acontecido en cuartos de final no fue casualidad. Fue así como, a los 21 minutos, se presentó la primera sorpresa de la noche. Edison Flores abrió el marcador, dejando perplejos a los miles de hinchas chilenos que asistieron al estadio con la seguridad de que su selección clasificaría sin problema.

A partir de ahí, se esperó por la reacción de la escuadra austral, pero nunca llegó. Reinaldo Rueda no encontró vuelta a la situación y sumado a ello, recibió el segundo baldado de agua fría. Yoshimar Yotún aprovechó un grosero error del guardameta, Gabriel Arias, y anotó el segundo del encuentro, llenando de ilusión a toda la afición peruana, que cada vez se ilusionaba más con la anhelada final.

Con el marcador 2-0, el tiempo era el mayor aliado de los incas, pero el mayor enemigo de la Roja. Razón por la que Chile no dudó un segundo en olvidarse de lo táctico y el fútbol bonito y apelar a la garra, esfuerzo y juego netamente ofensivo. De hecho, generaron diversas ocasiones de peligro, pero se encontraron con una de las grandes figuras: Pedro Gallese. Además, Paolo Guerrero sentenció el 3-0 definitivo.

#CopaAmerica ¡GALLESEEEEEEE ATAJA! VARGAS INTENTÓ A LA PANENKA Y GALLESE ADIVINA! 🇨🇱 #Chile 0-3 #Perú 🇵🇪 ⏰94' EN VIVO

Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/NF5BY1CNW2 — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) July 4, 2019

Los 90 minutos culminaron y el sueño se hizo realidad. Lo que para muchos parecía imposible, se cumplió. Perú, que clasificó como uno de los mejores terceros, dio un nuevo batacazo y se instaló en la final. Allí, se verá las caras contra la anfitriona, Brasil. Recordemos que ambos ya se vieron las caras en fase de grupos y la Verdeamarelha goleó 5-0.

Video de los goles de Chile VS Perú Copa América 2019

#CopaAmerica ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PERÚ! La jugada está siendo revisada por el VAR 🇨🇱 #Chile 0-1 #Perú 🇵🇪 ⏰21' EN VIVO

Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/vpBAwR19av — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) July 4, 2019

#CopaAmerica ¡GOOOOOOOOL DE PERÚ! YOTÚN COLOCA EL SEGUNDO Y HAY SORPRESA EN LA ARENA DO GREMIO. 👊🏼 🇨🇱 #Chile 0-2 #Perú 🇵🇪 ⏰37' EN VIVO

Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/OylKJclqRN — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) July 4, 2019

