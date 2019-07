El pacto de honor que hizo que Fabián Sambueza se fuera con Santa Fe y no con Junior

Cada vez falta menos para el inicio de la Liga Águila 2-2019. Por eso, todos y cada uno de los clubes ultiman detalles. Y es que sumar refuerzos es crucial de cara a sus aspiraciones. Así lo entendió Independiente Santa Fe.

El conjunto cardenal vivió una situación bastante complicada el anterior semestre. Los resultados no fueron los esperados. De hecho, algunos hablaron de crisis en las toldas capitalinas. Razón por la que, con el objetivo de revertir ese momento, anunciaron nuevos jugadores.

Uno de los más esperados era Fabián Sambueza. El argentino, sin lugar a dudas, ha rendido en los diferentes equipos que militó. Tanto en Deportivo Cali como en Junior de Barranquilla tuvo buenos números. De hecho, el objetivo de Julio Comesaña era que continuara en el cuadro tiburón.

Todo indicaba que seguiría en las filas de la escuadra barranquillera. Sin embargo, la historia tuvo un final inesperado. En entrevista para el programa ‘El VBAR’ de Caracol Radio, Fabián Sambueza reveló por qué firmó con Independiente Santa Fe para la próxima temporada.

“La oferta de Junior llegó muy tarde y yo ya había dado mi palabra a Santa Fe para venir. Tomé la decisión de venir por el desafío que es revertir la imagen del equipo en el último semestre. Hubo algunos detalles en Junior que no me gustaron, se dio la oportunidad de llegar a Santa Fe y no dudé en venir al ver eso. Firmé por un año con Santa Fe. Espero aportarle mucho al equipo”

