¡Lo critican fuertemente! ¿Jugador chileno se burló de la celebración de Yerry Mina en los penales?

La eliminación de la selección Colombia dejó toda clase de postales. Adentro del terreno de juego, la disputa fue intensa y llamativa. De igual manera, en las gradas se vivió un maravilloso marco, lleno de fiesta, colores y cánticos. Sin embargo, en la tanda de penales se presentaron diversas situaciones que causaron gran revuelo.

En primera instancia, William Tesillo se robó las miradas tras el cobro fallido, que con el posterior gol de Aléxis Sánchez, confirmó la eliminación de la Tricolor. Asimismo, Edwin Cardona realizó un gesto tras marcar su gol que generó diversas reacciones. Y es que, al parecer, el mediocampista hizo la “L” de “Loser”.

No obstante, hubo un suceso que despertó risas, pero también indignación. Yerry Mina anotó su penal y lo celebró con un particular baile. Como era de esperarse, dicho suceso no pasó por alto y los comentarios no se hicieron esperar. Eso sí, el momento no se quedó ahí. Minutos después, Erick Pulgar le puso picante.

🇨🇴 Yerry Mina and Colombia are out of the #CopaAmerica after losing 5-4 on penalties to Chile

Some strike by Yerry that pen 🔥 pic.twitter.com/4h9j0ZPsgD

