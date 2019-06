¡Argentina resucitó y está en 'semis'! Contundente victoria de la Albiceleste sobre Venezuela

Tensión en el estadio Maracaná y no era para menos. El presente de la Albiceleste no era el mejor. Además, el historial de la Vinotinto en los últimos enfrentamientos contra los gauchos hacían creer en un posible golpe. Sin embargo, los hombres de Lionel Scaloni saltaron a la cancha con la actitud y el objetivo de dar lo mejor y poner punto final a las críticas. (Encuentre más abajo el video de los goles de Argentina VS Venezuela Copa América 2019)

Desde el pitazo inicial fue evidente el asedio argentino. De hecho, Wuilker Faríñez intervino tras un potente remate de Sergio Agüero, evitando la apertura del marcador. No obstante, el gol parecía ser "crónica de una muerte anunciada". El poderío ofensivo de Argentina y la presión alta no le permitían reaccionar a Venezuela ni revertir la situación.

Fue así como, a los 10 minutos, tras un tiro de esquina, Lautaro Martínez aprovechó un borbollón en el área para, de taco, anotar el 1-0 parcial. A partir de ahí, empezó un partido totalmente diferente y con justa razón. Con el resultado a favor, la Albiceleste bajó las revoluciones y se dedicó a controlar el partido. De igual manera, los dirigidos por Rafael Dudamel nunca se reinventaron ni generaron peligro en el arco rival.

En la segunda mitad, los papeles se invirtieron. Venezuela buscó, intentó y, con más ganas y actitud que buen fútbol, crearon diversas oportunidades de igualar, pero no sucedió. La excelente actuación de Franco Armani, las malas decisiones en los metros finales y la escasez de definición se los impidieron. Sumado a lo anterior llegó el baldado de agua fría.

Sobre los 74 minutos, un grosero error de Wuilker Faríñez fue aprovechado por Giovani Lo Celso para sentenciar el 2-0 definitivo, dándole la clasificación a la selección Argentina, que ahora medirá fuerzas ante Brasil en semifinales.

Video de los goles de Argentina VS Venezuela Copa América 2019

#CopaAmerica ¡Goooooooool de Argentina! LAUTARO MARTÍNEZ aparece con un gran GESTO TÉCNICO para poner arriba a la albiceleste 🇻🇪 #Venezuela 0-1 #Argentina🇦🇷 ⏱ 10´ EN VIVO

Canal 4📺 y TCS GO📲 pic.twitter.com/pg5IC5dbZB — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) June 28, 2019

#CopaAmerica Goooooool argentinooooooo Lo Celso pone el segundo para la albiceleste luego de un rebote que dejo escapar Fariñez 🇻🇪 #Venezuela 0-2 #Argentina🇦🇷 ⏱ 73´ EN VIVO

Canal 4📺 y TCS GO📲 pic.twitter.com/5y376Zdbv9 — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) June 28, 2019

