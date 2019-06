El anuncio de presidencia sobre la Copa América 2020 en medio del partido Colombia VS Chile

Días bastantes movidos en materia de noticias futboleras. En primera instancia, se confirmó que la final de la Copa América 2020 se disputará en Colombia. Dicho anuncio se robó las miradas de muchos. Y es que las opiniones fueron divididas. Algunos lo celebraron, mientras que a otros les pareció insólito, teniendo en cuenta la dura situación que se vive en el país.

Las dudas en torno a la ciudad que albergaría el partido definitivo fueron varias. Bogotá, Medellín, entre otras, se perfilaron como candidatas. Sin embargo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reveló en su cuenta de Twitter que la Arenosa albergaría tan importante juego. Eso sí, ni Conmebol, ni Federación ni ninguna entidad lo había hecho oficial.

Fue así como, este viernes 28 de junio, Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, peleó para que la Capital fuera la ciudad elegida. Las opiniones no se hicieron esperar y con justa razón. Según esa declaraciones no había nada definido. No obstante, todo llegó a su fin. La cuenta oficial de Twitter de la presidencia confirmó a Barranquilla mediante un emotivo video y mensaje.

Importante anuncio de presidencia sobre la Copa América 2020

“Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, la ciudad llena de vibrantes colores y gente amable, se vestirá de gala para recibir la gran final de la Copa América 2020”

Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, la ciudad llena de vibrantes colores y gente amable, se vestirá de gala para recibir la gran final de la #CopaAmérica2020. 🇨🇴🏆 pic.twitter.com/OoguzkRIUy — Presidencia Colombia (@infopresidencia) June 29, 2019

