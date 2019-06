Lluvia de críticas contra Carlos Queiroz por la suplencia de Camilo Vargas ante Paraguay

El rendimiento de la Selección Colombia en lo que va de la Copa América es maravilloso. Así lo reflejan los resultados obtenidos. De hecho, se clasificó primera del grupo B con una fecha de anticipación. Razón por la que Carlos Queiroz se dio la licencia de realizar varias modificaciones en el once inicial. Y es que, pensando en los cuartos de final, el estratega debía cuidar la integridad de los habituales titulares y evitar que algunos recibieran su segunda tarjeta amarilla, lo que los privaría del próximo compromiso.

Diez cambios realizó el director técnico. El único jugador que repitió fue Juan Guillermo Cuadrado. Por eso, las sorpresas en la hinchada cafetera fueron muchas. No obstante, hubo una bastante llamativa que causó gran revuelo y así lo hicieron saber a través de las redes sociales. La ausencia de David Ospina por el delicado estado de salud de su padre le abrió las puertas a Camilo Vargas y Álvaro Montero. Fue así como, teniendo en cuenta la experiencia, el proceso y el nivel, se esperaba que el hombre del Deportivo Cali saltara a la cancha.

Sin embargo, Carlos Queiroz fue coherente con lo que advirtió desde el principio. Y es que el entrenador prefiere a los arqueros grandes. Razón por la que el golero del Deportes Tolima custodió los tres palos en el duelo frente a Paraguay. Eso sí, los seguidores se pronunciaron en redes sociales, señalaron a Queiroz y expresaron su disgusto.

Vargas no juega, me parece una falta de respeto contra el, tanto tiempo con la selección y tanto tiempo luchando para que juegue, y ojo porque Montero no me parece malo, simplemente que creo que Vargas ha hecho una buena temporada y lo merece

— Valentina 🇨🇴 (@havanscamila) June 23, 2019