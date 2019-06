El susto que se llevaron periodistas colombianos en Salvador antes del Colombia vs. Argentina

Todo el mundo está expectante por lo que será el juego entre Colombia y Argentina, en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador Bahía. Incluso la prensa, que le sigue los pasos a la Tricolor.

Sin embargo, muchos de ellos por poco tienen un dolor de cabeza durante el juego ante la Albiceleste. Problemas en la logística del estadio los iba a dejar sin entrevistar a los jugadores en la zona mixta. Es decir, no tendrían la posibilidad de dialogar con Leo Messi, James Rodríguez, Radamel Falcao, entre otros.

El susto que se llevaron periodistas colombianos en Salvador

Dos semanas atrás, la oficina de prensa mandó un correo a los medios avisando que no solo la credencial serviría para observar los partidos y acceder a zona mixta, sino que sería necesaria una tarjeta más.

Sin embargo, varios medios colombianos y de otros países no hicieron la solicitud y se encontraron con la sorpresa. Entre ellos estaban los reporteros de WIN Sports, quienes le pidieron a los organizadores una resolución, pero ellos se mantuvieron inflexibles.

No obstante, para algunos el drama era peor. No solo no tenían tarjeta de zona mixta, sino que no reclamaron tarjeta de tribuna. Es decir, les tocaba presenciar el partido en la Arena Fonte Nova, pero en la oficina de prensa.

Desde la Conmebol les dijeron que para los partidos siguientes podrían darles una mano, pero que ante Argentina sería imposible. Por fortuna, al final se encontró una solución provisional, ante la gran demanda de periodistas que no hizo el requerimiento.

Tal problema no le ocurrió a los canales oficiales, quienes tuvieron un privilegio adicional por ser licenciatarios. Al parecer este inconveniente logístico solo ocurrió en Salvador y no en otras sedes de la Copa América. Alivio para ellos que se pudo solucionar.