James Rodríguez es blanco de importantes noticias sobre su futuro en territorio español

Continúa la novela del mediocampista. Después de conocerse que no continuará en el Bayern Múnich, iniciaron las especulaciones en torno a su futuro. De hecho, los pretendientes no tardaron en aparecer. Juventus, Napoli, Manchester United y hasta el PSG sonaron como posibles destinos para el cucuteño. No obstante, hasta el momento, ninguna oferta se concretó.

Teniendo en cuenta que el colombiano pertenece al Real Madrid, debió regresar a las filas merengues. Sin embargo, el conjunto español fue claro y contundente al decir que no contará con el futbolista cafetero. Además, expresaron que el objetivo es venderlo. Así lo comunicó el diario AS de España mediante una de sus publicaciones, donde dan a conocer más detalles.

"El Madrid aspira a obtener más de 250 millones de euros en ventas. Los principales ingresos podrían llegar con Bale, James y Kovacic […] James podría dejar unos 45 millones de euros en las arcas blancas. El colombiano regresa de sus dos temporadas de cesión en el Bayern. Kovacic sería el tercero en esta lista. El croata, que milita aún en el Chelsea, podría salir por unos 50 millones"

Hasta el momento se desconoce el futuro del colombiano. Eso sí, la opción más viable y probable es el Napoli, que hará hasta lo imposible por contratarlo.

