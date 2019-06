¡Vamos muchachos! Los elegidos por Carlos Queiroz para el debut contra Argentina en Copa América

Llegó la hora de la verdad. Después de una larga espera, la Selección Colombia salta al terreno de juego. Allí, medirán fuerzas ante la todopoderosa, albiceleste. Razón por la que Carlos Queiroz puso a los mejores hombres. Y es que, no hay tiempo que perder, es ahora o nunca. Es casi una obligación empezar con pie derecho y hacerse con la victoria. (Encuentre más abajo las alineaciones confirmadas de Colombia VS Argentina Copa América 2019)

Las especulaciones fueron muchas y no era para menos. Lo expuesto en los amistosos ante Panamá y Perú dejó más dudas que certezas en materia del once titular. El rendimiento de la mayoría de jugadores fue excepcional. No obstante, el estratega tenía todo claro y tomó una decisión. Por eso, para este compromiso, el entrenador no se guardó nada y saltará con nombres más que interesantes.

Alineaciones confirmadas de Colombia VS Argentina Copa América 2019

Selección Colombia

David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado; James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Falcao García

Selección Argentina

Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María.

También le puede interesar: