¿Podrán los Warriors aprovechar su localía y empatar la serie ante los Raptors?

Intensa final en la NBA. A pesar del claro favoritismo de los Golden State, el conjunto de Toronto ha dado la pelea. De hecho, hasta el momento, lideran 2-1 la serie. No obstante, la escuadra dirigida por Steve Kerr no baja los brazos y quiere la llave. Para ello, apelarán al incondicional apoyo de toda su hinchada. Y es que, después de este compromiso, volverán a viajar a la casa de los Raptors. (Encuentre más abajo el link para Ver Golden State Warriors VS Toronto Raptors GRATIS EN VIVO ONLINE final NBA)

Los resultados han mostrado paridad. Sin embargo, el punto bisagra radica en las diferentes lesiones que padecen los jugadores de los Warriors. DeMarcus Cousins, Kevin Durant, Andre Iguodala y Klay Thompson son las principales bajas. Por eso, Stephen Curry ha tenido que asumir la gran responsabilidad. Eso sí, se espera que alguno de los cuatro regrese a las filas y esté disponible para este importante reto.

Ver Golden State Warriors VS Toronto Raptors GRATIS EN VIVO ONLINE final NBA

Día: 7 de junio

Hora: 8:00 p.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en vivo)

