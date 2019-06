¡Por culpa de las abejas! El tremendo susto que se llevaron los hinchas en Colombia vs. Ucrania

Interesante compromiso por cuartos de final del Mundial Sub-20 se vivió en el Stadion Miejski Widzewa Lodz. Allí, Colombia y Ucrania midieron fuerzas en busca del pase a semifinales. Razón por la que ninguno de los dos se guardó absolutamente nada desde el pitazo inicial.

Sin embargo, hubo un hecho extradeportivo que se robó las miradas. Previo al inicio del compromiso se presentó una situación bastante particular y llamativa. Así lo registraron en las redes sociales con una imagen de las gradas del estadio en territorio polaco.

Un enorme panal de abejas se ubicó en uno de los asientos. Por eso, los especialistas en la materia no dudaron un segundo en acudir al llamado. Eso sí, acordonaron toda la zona y no permitieron que nadie se sentara allí. Y es que el peligro era inminente.

Bee problem in Lodz ahead of Colombia v Ukraine #U20WC pic.twitter.com/QZATKJjgVv

El objetivo era despejar el sector antes del inicio del partido de cuartos de final y lo consiguieron. Por fortuna, los aficionados no se vieron en la necesidad de hacerse en otra tribuna. Eso sí, en la transmisión quedó claro que si bien la asistencia no fue la mejor, varios aficionados dijeron presente y pudieron disfrutar del partido con total tranquilidad.

Looks like they've been successfully evacuated in time for kick-off.

— James Nalton (@JDNalton) June 7, 2019