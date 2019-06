¡A todo o nada! Portugal y Suiza pelearán por un cupo a la gran final de la Nations League

Inicia el 'Final Four'. Después de superar la fase de grupos, cuatro equipos van por el anhelado título. En esta ocasión, será el turno de los lusos, liderados por su máxima figura, Cristiano Ronaldo. Además, tienen la gran responsabilidad de hacer respetar su casa. Y es que, esta fase final se disputará en territorio portugués. Eso sí, los locales no podrán dar nada por hecho. (Encuentre más abajo el link para Ver GRATIS Portugal VS Suiza EN VIVO ONLINE Semifinales Nations League 2019)

Al frente estará la complicada selección que dirige Vladimir Petković. Los suizos dejaron en el camino a Bélgica e Islandia en el Grupo A2, ganándole el primer puesto a los belgas por gol diferencia. Razón por la que sueñan con seguir haciendo historia. Para ello deberán exponer un alto nivel futbolístico y no cometer el más mínimo error, ya que lo podrían pagar bastante caro.

Ver GRATIS Portugal VS Suiza EN VIVO ONLINE Semifinales Nations League 2019

Día: 5 de junio

Hora: 1:45 p.m.

