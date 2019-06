¡A por la final! Ante América de Cali, Millonarios depende de sí para clasificar

Los embajadores están a un solo partido de hacer historia. Luego de un maravilloso ‘todos contra todos’ y de cinco fechas casi perfectas en cuadrangulares, quieren avanzar a la gran final de la Liga Águila 1-2019. Para ello deberán imponerse sobre el conjunto escarlata, que a pesar de no vivir un gran momento, siempre será complicado. Y es que un clásico como este se juega de otra manera. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Millonarios VS América de Cali Cuadrangulares Liga Águila EN VIVO ONLINE)

La polémica dijo presente en los últimos días por la hora en la que se disputará tan importante compromiso. Teniendo en cuenta que en el estadio Municipal de Ipiales no hay iluminación, se vieron en la obligación de programar ambos juegos en la tarde. Dicha decisión no gustó en las toldas albiazules y mucho menos en su hinchada. Sin embargo, no hubo cambio alguno y todo quedó definido.

Ver Gratis Millonarios VS América de Cali Cuadrangulares Liga Águila EN VIVO ONLINE

Día: 5 de junio

Hora: 3:30 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

