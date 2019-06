México y Venezuela ultiman detalles para afrontar sus respectivas copas

La Copa América y la Copa Oro están pronto a abrir sus puertas. Razón por la que todas y cada una de las selecciones ultiman detalles y no es para menos. Los combinados que estarán presentes en los respectivos torneos sueñan con alzar el título, pero no será nada fácil. (El link para Ver Gratis México VS Venezuela Amistoso Internacional EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

En esta ocasión, el Tri y la Vinotinto miden fuerzas en el Mercedes-Benz Stadium. Allí, las dos escuadras esperan hacerse con la victoria y arribar envalentonados. Para ello deberán exponer un alto nivel futbolístico. Y es que el proceso de Venezuela ha dado resultados. Además, el arribo de Gerardo Martino a México cambió la cara.

Ver Gratis México VS Venezuela Amistoso Internacional EN VIVO ONLINE

Día: 5 de junio

Hora: 7:30 p.m.

Canal 1: Univision (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: Televisa (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 3: TV Azteca (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 4: TLT (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

