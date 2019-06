A jugador de la Tricolor le impiden salir del país por incumplimiento en el pago de la alimentación de su hija

Cada vez restan menos días para el inicio de la Copa América. Razón por la que todas y cada una de las selecciones ultiman detalles. Una de ellas es la Tricolor comandada por Carlos Queiroz. Y es que, el estratega ya tiene bajo sus órdenes a los 23 convocados con los que luchará por alzar el título en Brasil.

El pasado lunes 3 de junio, la Selección Colombia se despidió de su hinchada en el estadio El Campín en un compromiso frente a Panamá. Allí, el director técnico sacó algunas conclusiones de cara a lo que se viene. De hecho, tuvo la posibilidad de observar a varios jugadores por primera vez en un terreno de juego.

Sin embargo, en esta ocasión, las noticias pasan por un tema extradeportivo. El protagonista es una de las nuevas caras del combinado cafetero. Se trata del delantero, Roger Martínez, ya que en las últimas horas se conoció una información que pondría en duda su presencia en la Copa América 2019.

De acuerdo con Caracol Radio, “podría perderse el campeonato por asuntos familiares que le impiden salir del país. El futbolista habría incumplido el pago de alimentación de su hija y por ello tendría prohibido dejar Colombia, orden dada por el juzgado Segundo de Familia en Cartagena”

De igual manera, Jenifer Villalba Larios, expareja de Roger Martínez, aseguró que se firmó un acuerdo de entregar un dinero mensual para la alimentación y educación de su hija. El monto acordado es de cuatro millones de peso, dos en efectivo y dos en fiducias.

Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado en torno al caso. No obstante, se esperan sus declaraciones para conocer qué sucederá. Asimismo para aclarar si estará o no en la Copa América Brasil 2019.

Twitter @VBarCaracol

