Nueva Zelanda será la gran prueba de Colombia en octavos del Mundial Sub-20

Los oceánicos no tienen estirpe mundialista, pero han dado un paso adelante desde el orden táctico. Es un equipo que se para con dos líneas de cuatro y espera al rival. Por eso, contrario a lo que muchos creen, será un rival bastante complicado y de cuidado. (El link para Ver Gratis Colombia VS Nueva Zelanda Mundial Sub 20 EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Nueva Zelanda, con cinismo, aguarda el error contrario y suele rematar desde media y larga distancia cuando tiene la oportunidad de realizarlo. Otra de sus virtudes es el juego aéreo. Así le hicieron daño a Uruguay, expertos en la materia.

Sin embargo, los dirigidos por Arturo Reyes tienen variantes para dar el golpe a avanzar a cuartos de final. El orden defensivo en el combinado patrio es maravilloso. Además, la goleada anta Tahití pudo llenar de confianza a los delanteros.

Ver Gratis Colombia VS Nueva Zelanda Mundial Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 2 de junio

Hora: 1:30 p.m.

Canal 1: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)

Opción 3: Caracol TV (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

