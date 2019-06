Raptors vs. Warriors: los de Toronto quieren otro mordisco a la gloria (Juego 2)

Una gran victoria fue con la que debutaron los Raptors de Toronto. En sus primeras Finales de la NBA ante los Warriors de Golden State, los Raptors se colocan en la posición "idónea" de seguir ganadores. Esto podría suceder en el segundo partido que van a disputar este domingo. El link para ver GRATIS Toronto Raptors VS Golden State Warriors EN VIVO lo encuentra más abajo.

Mientras que los Warriors necesitan recuperar cuanto antes el nivel de equipo campeón. De no hacerlo, llevarán al Oracle Arena la presión de estar abajo 0-2 en la serie al mejor de siete.

"Durant no va a jugar con nosotros en el segundo partido porque todavía no está listo", declaró el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. "Su lesión es de las que no se puede salir al campo con dolores o sin estar completamente recuperado. Te puedes romper y queremos tenerlo en esta serie".

Su ausencia pesó como una losa a ambos lados del campo. Los Warriors no pudieron controlar las jugadas decisivas tanto en ataque como en defensa, especialmente a la hora de cubrir el perímetro.

Los Raptors desde el inicio mostraron toda la confianza que podían competir y luchar por el triunfo. Se notan en igual de condiciones que los bicampeones de liga.

Ver GRATIS Toronto Raptors VS Golden State Warriors EN VIVO ONLINE Juego 2

Día: 2 de junio

Hora: 8:00 p.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en vivo)