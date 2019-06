Contra el Unión Magdalena, Millonarios quiere dar un paso más rumbo a la final

Los embajadores viven un presente de ensueño. Además de clasificar primeros en el ‘todos contra todos’, se perfilan como firmes candidatos al título. De hecho dependen de sí para clasificar a la gran final. Hasta el momento acumulan 10 puntos producto de tres victorias y un empate. Mientras que Deportivo Pasto tiene 7 unidades y América de Cali suma 6. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Unión Magdalena VS Millonarios Cuadrangulares Liga Águila EN VIVO ONLINE)

En esta ocasión viajarán al estadio Sierra Nevada para visitar a un eliminado, Unión Magdalena. Sin embargo, no podrán confiarse. Y es que los samarios no tienen nada que perder y oficiarán de jueces. Razón por la que los hombres de Jorge Luis Pinto deberán dar lo mejor de sí. Eso sí, no podrán contar con Matías de los Santos, quien continúa lesionado.

Día: 1 de junio

Hora: 4:00 p.m.

