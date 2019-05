Etapa 19: una de las últimas oportunidades para los escaladores en el Giro de Italia

Cada vez restan menos días para el final de una de las carreras más importantes de ciclismo. Por eso, los ciclistas no dudarán un segundo en atacar para descontar tiempo, subir puestos en la general y, por qué no, soñar con la maglia rosa. Eso sí, Richard Carapaz parece no desentonar ni bajar la guardia. El ecuatoriano se ve bastante sólido y se perfila como el gran favorito al título. (Encuentre más abajo el el link para Ver Gratis Etapa 19 del Giro de Italia EN VIVO ONLINE)

Sin embargo, Vincenzo Nibali, Primoz Roglic, Mikel Landa, Bauke Mollema y Miguel Ángel López no bajan los brazos. Todos y cada uno de ellos pelearán hasta el final con el objetivo de gritar ‘campeón’. Para ello, en el trayecto entre Treviso y San Martino Di Castrozza, deberán afrontar un premio de segunda categoría, uno de tercera y otro de cuarta.

Ver Gratis Etapa 19 del Giro de Italia EN VIVO ONLINE

Día: 31 de mayo

Hora: 5:55 a.m.

Canales: Caracol TV (Haga clic acá para ver la señal online)

ESPN: (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir El Giro en vivo)

