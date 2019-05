Ante Corea del Sur, Argentina quiere ser primera del Grupo F en el Mundial Sub-20

Termina la fase de grupos de la cita orbital que se lleva a cabo en Polonia y, poco a poco, se conocen los clasificados a octavos de final. Razón por la que más de una selección se juega la vida con el fin de avanzar. Este es el caso de Corea del Sur. Los asiáticos no tienen otra alternativa que ganar para no depender de otros resultados. (El link para Ver Gratis Argentina VS Corea del Sur Mundial Sub 20 EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Sin embargo, la tarea no será nada fácil. Al frente estará la albiceleste. El combinado gaucho es líder, invicto y con puntaje ideal. Y ahora van por un nuevo triunfo para asegurarse el primer lugar. Y es que, a pesar de sus buenos números, deberá ganar o empatar para consolidarse en la parte alta del Grupo F.

Ver Gratis Argentina VS Corea del Sur Mundial Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 31 de mayo

Hora: 1:30 p.m.

Canal 1: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: TV Pública (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

