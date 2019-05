¡Sorpresa mundial! Nadie ve a James Rodríguez regresando al Real Madrid. Sobre todo por la presencia de Zinedine Zidane en el banquillo blanco. Sin embargo, donde manda capitán no manda marinero y ahora parece que el colombiano sí podría retornar al club que tanto ama.

La puerta de regreso la abrió Florentino Pérez, presidente de la institución merengue. El mandamás se refirió a lo que sucederá con el colombiano, quien puede ser traspasado al Bayern Múnich, o a otro equipo, o quedarse en la 'Casa Blanca'.

James podría regresar al Real Madrid tras palabras de Florentino Pérez

"Aún no hemos tomado una decisión. Sé que ellos no van a hacer negocios a expensas del Real Madrid y eso me parece bien", dijo Florentino al programa radial 'Onda Cero', referiéndose al negocio con el Bayern Múnich.

Un día atrás, desde Alemania manifestaron que no comprarán la ficha de James para hacer tráfico humano. Es decir, afirmaron que respetarán la decisión del futbolista, que al parecer será marcharse de la Bundesliga.

La luz de esperanza a James abre también la grieta que se está produciendo entre el presidente y Zidane. El club le ordenó anunciarle a Keylor Navas que no continuará en el equipo, jugador con el que el DT contaba para la próxima temporada.

Ahora, imponerle a James sería otro golpe para el francés, quien conquistó tres Champions seguidas con el Real Madrid.