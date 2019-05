¿En qué va esto? Padre de Jhon Viáfara reveló cómo es la situación de su hijo en la cárcel La Picota

“¡Atención! Capturado exfutbolista, Jhon Viáfara, y otras cuatro personas que conformarían red de narcotráfico. Fiscalía y Policía Nacional hicieron efectiva una orden judicial con fines de extradición”

Bajo este mensaje, se conoció la peor noticia que pudo recibir el exfutbolista, Jhon Viáfara. Y es que, a partir de ahí, inició un verdadero calvario. De hecho, actualmente se encuentra en la cárcel La Picota. El motivo de ello quedó descrito en una comunicado que se emitió.

“Contra Viáfara Mina y los demás capturados hay pedido de extradición de la Corte para el Distrito Este de Texas, por el delito federal de tráfico de narcóticos. El requerimiento judicial señala que, entre 2008 y 2018, se habrían asociado para mover cargamentos de cocaína a través de lanchas rápidas, sumergibles y otro tipo de embarcaciones que salían del Pacífico colombiano con destino a Centroamérica”

Fue así como, el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión viajó hasta el corregimiento de Robles, perteneciente al municipio de Jamundí en Valle del Cauca, donde hace 41 años, nació Jhon Viáfara. Allí, hablaron con su padre, Elier Viáfara, quien no se guardó nada.

“Jhon no tiene nada. Acá nosotros no tenemos nada. La casa que tiene, se la compré yo cuando se ganó su primer dinero en el Deportivo Pasto. Él es completamente inocente. Me tocó ver a través de los medios y son personas que por encima se les ha visto el tesoro, las inversiones, la finca, los vehículos, las casa lujosas, pero nosotros no gozamos de eso. No entendemos cómo desde el 2008 viene llevando barcos, contratando submarinos y aviones y llevando toneladas de cocaína a los Estados Unidos cuando observamos aquí que en el 2013 estaba en las filas del Deportivo Cali”

Por último, revelaron que el exjugador compartió patio con ‘Jesús Santrich’ y que su padre solo lo ha podido visitar una vez gracias a una colecta que organizaron sus amigos y familiares. Así lo reveló La Red.

“No tiene abogado porque parece que se debe conseguir un abogado norteamericano. Ellos cobran mucho dinero. Si por él fuera ya estuviera en Estados Unidos. Dice que quiere que lo lleven rápido para enfrentarlos y mostrarles su inocencia. A mi Gobierno, a mi Fiscal, a mi General de la Policía, les pido que manejen mejor la situación. Por favor investiguen bien porque lo que se dice de Jhon es falso”

