¡Tigre espera rival! Boca Juniors y Argentinos Juniors, en busca de la final

La Bombonera cumplió años. Por eso, qué mejor manera de celebrarlo que avanzando a la gran final de la Copa de la Superliga. Eso sí, la tarea no será nada fácil. No obstante, el apoyo de la hinchada será crucial y jugará un papel importante. Los aficionados deberán hacer sentir que el estadio sí tiembla. (El link para Ver Gratis Boca Juniors VS Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

El empate no será suficiente. Los dirigidos por Gustavo Alfaro tienen la obligación de ganar o ganar. Y es que el partido de ida finalizó 0-0. Razón por la que no podrán confiarse. Además, sueñan con su segundo título en poco tiempo. Recordemos que se coronaron campeones de la Supercopa Argentina.

Ver Gratis Boca Juniors VS Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE

Día: 26 de mayo

Hora: 4:45 p.m. // 18:45 hrs

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

