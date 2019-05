¡En 'la sucursal del cielo' hay milagros! Cali empató sobre la hora ante Peñarol por Copa Sudamericana

La expectativa era alta y no era para menos. El nivel del conjunto azucarero en la Liga Águila 1-2019 ilusionaba. De hecho, golearon de manera contundente a a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Razón por la cual, se esperaba que aprovecharan ese envión anímico a nivel internacional. Sin embargo, no fue así. (Encuentres más abajo el video de los goles de Deportivo Cali VS Peñarol Copa Sudamericana)

Las mejores ocasiones de peligro fueron para los locales, pero la mala definición y excelente actuación del guardameta, Kevin Dawson, impidieron que se abriera el marcador. Caso contrario ocurrió con los aurinegros, quienes fueron contundentes.

Sobre los 63 minutos, un grosero error de la defensa vallecaucana fue aprovechado por Gastón Rodríguez. El delantero robó un balón, emprendió una larga carrera, le ganó el mano a mano a Camilo Vargas, que poco pudo hacer, y anotó el 0-1 parcial.

El tiempo corría y todo parecía sentenciado, pero no fue así. A los 90 minutos, Carlos Mario Rodríguez marcó un verdadero golazo y decretó el 1-1 definitivo. Con dicho resultado, Deportivo Cali deberá buscar la clasificación el próximo 29 de mayo a territorio uruguayo.

Video de los goles de Deportivo Cali VS Peñarol Copa Sudamericana

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Gastón Rodríguez anota por Peñarol ante Deportivo Cali en la Segunda Fase de la Copa Sudamericana. #COSFC pic.twitter.com/7Y7NcQsPp3 — COS (@COS_Sports) May 22, 2019

GOOOLAZO DEL CAAALI!

GOOOLAZO DE ROOODRIIIGUEEEZ! (🇨🇴 DCL 1-1 PÑRL 🇺🇾) pic.twitter.com/1Zfwf3woI6 — Colombian Gooolazo (@ColombiGooolazo) May 23, 2019

