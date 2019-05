Deportivo Cali sumó nuevos jugadores para enfrentar a Peñarol por Copa Sudamericana

Las dudas se apoderaron de la hinchada azucarera en el inicio de temporada y con justa razón. Partido a partido, el guardameta Camilo Vargas era la gran figura. Sin embargo, con el paso del tiempo, el rendimiento del equipo mejoró, todos convencieron y ahora sueñan con alzar varios títulos en el año. Eso sí, aún resta camino por recorrer. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Deportivo Cali VS Peñarol EN VIVO ONLINE)

En la Liga Águila viven un presente que ilusiona. A pesar de conformar el grupo de la muerte junto a Junior, Nacional y Tolima, están a un punto del líder. Además, en la anterior fecha, golearon al cuadro antioqueño en el Atanasio Girardot. Por eso, esperan aprovechar ese envión anímico y trasladarlo a la Copa Sudamericana. Y es que, el rival que los espera no es nada fácil.

Peñarol arriba a la Sucursal del Cielo después de haber acariciado la gloria en Uruguay. El pasado fin de semana se consagraron campeones del torneo charrúa con dos jornadas de anticipación tras vencer 1-2 a Fénix. Por eso, con esa motivación, quieren dar el batacazo en el estadio de Palmaseca. Para ello, apelarán a los mundialistas, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez y Walter Gargano, ambos convocados por el entrenador Diego López.

Los vallecaucanos no se quedan atrás. El director técnico Lucas Pusineri no solo contará con su cerrojo, Camilo Vargas, y su goleador, Juan Ignacio Dinenno, sino que además sumará tres hombres a sus filas para esta fase. Agustín Palavecino, Féiver Mercado y Carlos Rodríguez no estuvieron en la primera ronda, ya que al momento de ser fichados, se había cerrado la ventana de inscripciones para el campeonato internacional. No obstante, para la segunda fase dirán presente.

Cabe resaltar que el último enfrentamiento entre estas dos escuadras en Cali fue en 2014. Allí, los aurinegros se impusieron 0-1, eliminando a los azucareros, justamente, de la Copa Sudamericana, situación que esperan revertir en esta oportunidad, haciendo respetar su casa.

Ver Gratis Deportivo Cali VS Peñarol EN VIVO ONLINE

Día: 22 de mayo

Hora: 5:15 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)