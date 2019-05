Presidente de Nacional reveló la verdad sobre el supuesto golpe que le dio el árbitro Murillo

Fue uno de los temas la semana pasada, tras el juego del jueves entre Nacional y Tolima. El resultado quedó en poder del equipo vinotinto y oro por 2-1, con un gol de penal que convirtió Marco Pérez. Ese fue el florero de Llorente.

Al término del encuentro, el presidente verdolaga Juan David Pérez fue al vestuario del árbitro Gustavo Murillo a reclamarle. Para él, con video en mano, no fue penalti. Tras la queja hubo una discusión entre ambos y en redes sociales varias cuentas afines manifestaron que el juez le pegó al directivo.

Presidente de Atlético Nacional habló sobre el supuesto golpe

Desde ese día hasta hoy hubo silencio, hasta ahora. Pérez contó la verdad en Antena 2 y no negó lo fuerte que fue la discusión entre él y el silbante. Sin embargo, el directivo aclaró que jamás hubo agresión física.

"Nosotros presentamos un reclamo de lo que fue la actuación del árbitro y del juicio que derivó en el penalti y el posterior gol del rival. También hicimos un recuento de las jugadas que nos han perjudicado en el semestre.

El (Murillo) se descompuso. Le pareció que no debí mostrarle la imagen en cuestión. Estaba alterado. Pero no me generó ningún tipo de agresión como se dijo en las redes sociales. No puedo faltar a la verdad. Sí estuvo gritando y vociferando.

Hay que entender los momentos. No quisiera acusar al juez Murillo. Hay que trabajar de una vez por todas, tomar decisiones que mejoren el arbitraje", afirmó Pérez.

También le puede interesar: