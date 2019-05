Novak Djokovic vs. Rafael Nadal: la final esperada en el Masters de Roma

La final soñada por todos y cada uno de los amantes al tenis. El panorama no era nada fácil. Sin embargo, tanto el serbio como el español demostraron por qué están en la parte alta del ranking. Con buen tenis y excelente despliegue físico superaron a sus rivales, quienes no tuvieron posibilidad alguna de dar un batacazo. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Rafael Nadal VS Novak Djokovic EN VIVO ONLINE)

Novak Djokovic no tuvo un camino fácil, pero así lo hizo ver. Eliminó a Denis Shapovalov, Philipp Kohlschreiber, Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman. Además, tan solo cedió dos sets. Asimismo, Rafael Nadal despidió a Jérémy Chardy, Nikoloz Basilashvili, Fernando Verdasco y Stefanos Tsitsipas. Eso sí, no perdió ningún set en lo que va del torneo.

Ver Gratis Rafael Nadal VS Novak Djokovic EN VIVO ONLINE

Día: 19 de mayo

Hora: 9:00 a.m.

Canal: ESPN

Link: (Haga clic acá para ver seguir el partido)

