¿Seguirán los cambios en la general? La etapa 7 del Giro promete grandes momentos

Desde el inicio queda claro que el trayecto no será nada fácil. Una serie de ondulaciones, de seguro, desgastará a más de uno. Sin embargo, no será lo único que marque la diferencia. Sobre los 130 kilómetros deberán afrontar un premio de segunda categoría que será el punto bisagra de la jornada. Y es que, no será nada fácil. Además, el cansancio acumulado podría jugar una mala pasada. (Encuentre más abajo el el link para Ver Gratis Etapa 7 del Giro de Italia EN VIVO ONLINE)

La etapa 6 estuvo llena de bastantes movimientos. De hecho, todo el top 10 cambió. Los grandes favoritos cayeron en la clasificación general. Eso sí, queda claro que todos y cada uno de los ciclistas aguardan por la contrarreloj del próximo domingo. Allí, esperan que el panorama vuelva a la normalidad y los candidatos retomen la punta.

Ver Gratis Etapa 7 del Giro de Italia EN VIVO ONLINE

Día: 17 de mayo

Hora: 5:25 am

Canales: Caracol TV (Haga clic acá para ver la señal online)

ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir La Vuelta en vivo)

