Cinco equipos colombianos estarán atentos al sorteo de la Copa Sudamericana 2019

Las presentaciones de las escuadras colombianas no fueron las mejores a nivel internacional. Basta con recordar el papelón de Atlético Nacional e Independiente Medellín al no superar ni siquiera la fase previa de Copa Libertadores. De igual manera, Junior de Barranquilla fue último en fase de grupos. Asimismo, Once Caldas se despidió rápidamente de la Copa Sudamericana al perder contra Deportivo Santaní. (El link para Ver Sorteo Copa Sudamericana 2019 EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

Sin embargo, no todo está perdido. Si bien en Copa Libertadores no hay representantes colombianos, en Copa Sudamericana el panorama es diferente. Atlético Nacional, Deportes Tolima, Deportivo Cali, La Equidad y Rionegro Águilas lucharán por hacerse con 'la otra mitad de la gloria'. Razón por la cual, estarán bastante atentos a lo que suceda en el sorteo. Y es que, podrían chocar ante difíciles clubes del continente.

Ver Sorteo Copa Sudamericana 2019 EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 13 de mayo

Hora: 7:30 pm

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: Facebook Watch (Haga clic acá para ver la señal online)

