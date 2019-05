Junior vs. Nacional: ¿Con Comesaña volverán los triunfos?

Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo… la cumbia del Junior que desde hace mucho tiempo no gana en Liga. Los malos resultados le costaron la cabeza al antiguo entrenador, Luis Fernando Suárez. Ahora, volvió Julio Comesaña y en su partido de bienvenida tampoco supo ganar.

Sin embargo, ante Melgar de Perú, el equipo tiburón mostró otro semblante. Por eso, la fe está puesta para recibir a Atlético Nacional. Aunque no se llene el Metropolitano, la gente confía en Comesaña y se espera un marco bueno.

Asimismo, Nacional llega sumido en la irregularidad. En el último partido le ganó a Santa Fe. Mientras que antes de ello perdió por goleada ante Envigado, por lo que su nivel no da certezas.

Por el mismo grupo, Deportes Tolima y Deportivo Cali jugarán en la noche del lunes, cerrando la jornada. Luego, habrá fecha entre semana en el cuadrangular apodado el de la muerte. Por eso, es vital el duelo inaugural en Barranquilla.

Ver Gratis Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional Cuadrangulares Liga Águila EN VIVO ONLINE

Día: 12 de mayo

Hora: 7:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)