¡Continúa el Giro de Italia! ¿Habrá sorpresas en la etapa 2?

Interesante jornada se vivió en la contrarreloj individual. Una de las carreras más grandes e importantes del ciclismo inició con majestuosos resultados. Allí, el esloveno, Primoz Roglic, se impuso con un tiempo de 12’54’’. El podio lo completaron Simon Yates a 19 segundos y Vincenzo Nibali a 23. Cabe resaltar que el mejor colombiano fue Miguel Ángel López, quien finalizó cuarto a 28 segundos. (Encuentre más abajo el el link para Ver Gratis Etapa 2 del Giro de Italia EN VIVO ONLINE)

Razón por la cual, en esta nueva etapa, varios corredores tienen como objetivo acortar diferencias respecto al líder. Eso sí, la tarea no será nada fácil. En primer instancia, Roglic es uno de los firmes candidatos al título y, de seguro, no dará el brazo a torcer. Asimismo, el trayecto de esta jornada no presenta un gran desafío. De hecho, solo cuenta con un premio de tercera categoría y otro de cuarta.

Etapa 2 del Giro de Italia

Día: 12 de mayo

Hora: 6:00am

Caracol TV

ESPN

Link: (haga clic acá para seguir La Vuelta en vivo)

