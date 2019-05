En su visita a Wilstermann, Tolima se aferra al milagro para continuar en Libertadores

Copa Libertadores para el olvido para los equipos colombianos. Atlético Nacional e Independiente Medellín no superaron ni siquiera la fase previa. Asimismo, Junior de Barranquilla finalizó último en su grupo con tan solo una victoria y un gol anotado. Razón por la cual, el conjunto de Alberto Gamero espera ser la excepción y sacar la cara por el país. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Jorge Wilstermann VS Deportes Tolima EN VIVO ONLINE)

El panorama no es el mejor. Sin embargo, siempre que exista una posibilidad por más mínima que sea, deberán aferrarse a ella. Y es que, infortunadamente, los cafeteros no depende de sí. Para avanzar a octavos de final, no solo tendrán que golear a los bolivianos, sino que también se verán en la obligación de aguardar por una caída por varios tantos de Boca Juniors ante Atlético Paranaense en La Bombonera.

Ver Gratis Jorge Wilstermann VS Deportes Tolima EN VIVO ONLINE

Día: 9 de mayo

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

