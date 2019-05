Luto en Millonarios: murió la mamá de Juan Guillermo Domínguez

View this post on Instagram

Solo quiero agradecerte DIOS! Por haberme dado a la mejor MAMA del mundo la q daba su vida por nosotros la mujer mas guerrera mas inteligente más amorosa de este planeta! Quiero agradecerte Dios por q fue la mujer q me dio la vida y me guió paso a paso para ser quien soy! Gracias Dios por haberme dado la mamá más incondicional y más perseverante y q me enseñó tantos valores y tanto amor! TE AMO MAMÁ QUE DIOS TE TENGA EN SU GLORIA Y QUE ESTÉS EN UN MEJOR LUGAR! 🙏🏽❤️ MAMÁ GRACIAS POR TODO EN MI VIDA! Seguiré luchando y se q tu desde el cielo me apoyarás como lo hiciste siempre !! Y me darás fuerzas para salir adelante! @alvarodominguez23 💔 #fuerza #diosalmando #familia #amor