¡El milagro inglés! Tottenham hizo lo imposible en Ámsterdam

Otra noche de Champions League para enmarcar. Luego de lo ocurrido en Anfield Road, todo se podía esperar en Ámsterdam. Allí, el Ajax llevaba una exigua ventaja, pero el Tottenham llegó confiado a que lo podía resolver aún como visitante.

Sin embargo, la inercia del juego de ida continuó en la primera mitad. Los holandeses impusieron condiciones con un juego de conjunto que no pudo contener el conjunto inglés. Si no se podía por abajo, sí por arriba.

Así cayó el primer gol. Por los aires el Ajax tiene a un caudillo. El joven capitán de 19 años, Matthijs De Ligt, se alzó por los aires y con un potente cabezazo puso la eliminatoria 2-0.

GOL DEL AJAX A LOS 5 MINUTOS🔥🔥🔥 gana la serie (2-0) con gol de De Ligt pic.twitter.com/CnEtAaAFza — Un toque más (@1toquemas) May 8, 2019

Tottenham no salía de su asombro y la noche se tornó aún más oscura. En una jugada muy rápida, Karim Ziyech apareció por izquierda y con un fuerte disparo colocó el balón en donde Hugo Lloris, hasta allí figura, no pudo llegar. Ventaja de tres goles en el global y olor a final entre holandeses e ingleses en Madrid.

GOLAZO DEL AJAX!🔥Lo hizo Ziyech. 2-0 ante el Tottenham en 35 PT pic.twitter.com/NqfecSplM5 — Un toque más (@1toquemas) May 8, 2019

Pero la Champions está llena de magia. En un abrir y cerrar de ojos la eliminatoria se apretó. La figura excluyente fue Lucas Moura, quien en dos ocasiones apareció y puso el juego de 2-0 a 2-2. En Ámsterdam aún quedaba drama para contar.

GOL DEL TOTTENHAM! 55'⏱️ Lucas Moura descuenta. Lo podran dar vuelta?pic.twitter.com/Do8dRHr513 — Un toque más (@1toquemas) May 8, 2019

¡GOOL DEL TOTTENHAM! ¡ESTÁN A UNO MÁS! 59'⏱️ El arquero ya había hecho una atajada espectacular pero soltó el balón en el área y Moura definió. 🏆 pic.twitter.com/Z5pjz6khy8 — Un toque más (@1toquemas) May 8, 2019

Ajax no sabe jugar a otra cosa que no sea el ataque. Por eso, cuando recordó atacar, tuvo oportunidad de ampliar la ventaja, pero el palo le dijo que no.

Aire para el Tottenham, que tuvo la oportunidad de llegar a Madrid. Ajax fue un manojo de nervios en la defensa, empezando por el portero André Onana. En la cabeza de Llorente estuvo el pasaje al Wanda Metropolitano, pero el palo jugó para los holandeses.

Pero una más iba a tener el Tottenham y otra vez fue Lucas. En el minuto 95 le quedó la bola sagrada a Moura y de zurda puso el 3-2 que derrumbó al Ajax y certificó una final 100% de Premier.

TOTTENHAM A LA FINAL DE LA CHAMPIONS🔥🏆🙌🏻 Increible como lo dieron vuelta en el ultimo segundo!!! Moura metió los tres!!! #PARTIDAZO LA MEJOR CHAMPION pic.twitter.com/wFeEpU1ac7 — Un toque más (@1toquemas) May 8, 2019

Inglaterra invadirá España.