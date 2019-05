La insólita decisión de la Dimayor que afectará a los clasificados a cuadrangulares

Finalizaron las 20 jornadas de la Liga Águila 1-2019. Razón por la cual, ya quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por hacerse con el primer título del 2019. Asimismo, realizaron el sorteo de los cuadrangulares. Millonarios, América de Cali, Deportivo Pasto y Unión Magdalena conforman el Grupo A. Mientras que Deportivo Cali, Deportes Tolima, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla están en la zona B.

La Dimayor dio a conocer las fechas y horas de la primera fecha. Sin embargo, aún no revelan cuándo se jugarán los demás partidos. Y es que, aguardarán por lo que suceda con los clubes que disputarán los torneos internacionales. Por eso, aún se desconoce cuándo se disputaría la gran final. Eso sí, no es el único problema, ya que, teniendo en cuenta que la Copa América se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 7 de julio, la Dimayor realizó una solicitud que no cayó del todo bien.

“En principio, la Dimayor, había solicitado a los equipos de la Liga Águila liberar los jugadores convocados a la Selección Colombia desde el lunes 27 de mayo. ¿Cambiará el cronograma?”

Es así como varias escuadras perderían hombres importantes para la fase final de la Liga Águila. Dicha medida, como era de esperarse, fue reprochada por más de un aficionado del rentado local. Allí, algunos argumentaron falta de planeación, malas decisiones y demás aspectos.

Se sabía desde principio de año la fecha de arranque de la Copa América, este semestre perfectamente se pudieron jugar 19 fechas, y la fase final a sistema de Play Offs para hacer más corto el campeonato. Pero bueno, una Dimayorada más. — Jhoser Cervantes (@jhoserjavier) May 7, 2019

Que payasos, entonces van a jugar finales sin algunos jugadores, eso no pasa sino acá en Colombia. @Dimayor que liga tan mediocre partidos por monton sin importar fechas FIFA y demás. — INFÓRMATE DIM (@InformateDIM) May 7, 2019

Igual así den una semana no alcanzan los tiempos, la cagaron. Porque los jugadores de selección son valiosos para todos los equipos… América sin Aristeguieta, Millonarios sin Fariñez, Nacional sin defensa, Tolima sin Cariaco. Por Dios! — Luis M. Ríos (@luismrios1602) May 7, 2019

Si sabía de la copa América y su fecha de inicio, porque no cuadraron las fechas para dejar libres a los jugadores con bastante fecha de anticipación…. La DIMAYOR queda mal parada en la organización del calendario.. — `Diego Fernando (@coperez609) May 7, 2019

No hay planeacion ,cuando hay copa ,mundial etc no deben demorar tanto los torneos ,más aún estos posibles convocados no tienen descanso? En fin que hacer con la dirigencia tan estúpida,manejados por un político ? Liga Fiasco!! — Martello (@martello_78) May 7, 2019

Jajaja son demasiado burros, desde enero se sabia que esto iba a pasar. Ya veo los equipos del grupo B jugando miercoles y jueves y reclamando para no liberar a sus jugadores a selección. — andres (@andres_gomez87) May 7, 2019

