¡Bueno pal’ trago! La impensada confesión del Cantante del Gol que muy pocos sabían

Una de las noticias del 2019 tuvo como protagonista a Javier Fernández Franco. El Cantante del Gol dijo adiós a Gol Caracol y se sumó a las filas de WIN Sports y RCN Televisión. De hecho, ya narró varios partidos importantes de la Liga Águila 1-2019.

El compromiso con el que debutó fue el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali. De igual manera, dijo presente en el duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional de la última jornada. Por eso, los amantes del fútbol profesional colombiano no han dudado en elogiarlo.

Lo cierto es que, teniendo en cuenta su relevancia e impacto, El Cantante del Gol fue entrevistado en el programa ‘El Desayuno’ del Canal RCN. Allí, le preguntaron sobre los cuidados que tiene con su voz y así respondió.

“Yo regularmente no me cuido la voz. Me encanta el güaro, me encanta el whisky. Soy chupador. Eso me gusta, yo qué hago. Me gusta. Pero bueno, le he mermado un poquito. Yo, la verdad, duermo. Antes de un juego, antes de un partido me gusta dormir y duermo muchísimo. Descanso y con eso tengo. Es un privilegio de Dios. Yo no sé cómo lo hago”

También le puede interesar: