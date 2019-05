Rockets y Warriors vuelven a verse las caras en Houston por las ‘semis’ de la NBA

James Harden y Stephen Curry se roban las miradas y no es para menos. Estos dos jugadores son los grandes referentes de cada uno de los equipos. De la mano de ellos esperan poner a celebrar a sus respectivas hinchadas. Eso sí, la tarea no será nada fácil, teniendo en cuenta la rivalidad y nivel de ambos. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Houston Rockets VS Golden State Warriors EN VIVO ONLINE NBA playoffs de la NBA)

Hasta el momento los partidos se han definido por cortas diferencias. En el primer duelo, los Golden State ganaron 104-100 en medio de polémicas. Posteriormente, los Warriors volvieron a imponerse 115-109. Por último, los Rockets se hicieron con el triunfo 126-121, pero fue necesario disputar la prórroga.

Es así como, en esta ocasión, aprovechando nuevamente la localía, los de Houston anhelan igualar la serie antes de viajar al Oracle Arena en Oakland, California. Para ello, deberán apelar a su excelente juego. Y es que, el más mínimo error podrían pagarlo bastante caro de cara a lo que se viene.

Ver Gratis Houston Rockets VS Golden State Warriors EN VIVO ONLINE NBA playoffs de la NBA

Día: 6 de mayo

Hora: 8:30 p.m.

Canal: NBA TV (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en vivo)

James Harden y Stephen Curry se roban las miradas y no es para menos. Estos dos jugadores son los grandes referentes de cada uno de los equipos. De la mano de ellos esperan poner a celebrar a sus respectivas hinchadas. Eso sí, la tarea no será nada fácil, teniendo en cuenta la rivalidad y nivel de ambos.

Hasta el momento los partidos se han definido por cortas diferencias. En el primer duelo, los Golden State ganaron 104-100 en medio de polémicas. Posteriormente, los Warriors volvieron a imponerse 115-109. Por último, los Rockets se hicieron con el triunfo 126-121, pero fue necesario disputar la prórroga.

Es así como, en esta ocasión, aprovechando nuevamente la localía, los de Houston anhelan igualar la serie antes de viajar al Oracle Arena en Oakland, California. Para ello, deberán apelar a su excelente juego. Y es que, el más mínimo error podrían pagarlo bastante caro de cara a lo que se viene.